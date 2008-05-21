Регіонали відхрестилися від свого кандидата з кримінальним минулим

75-й номер списку Партії регіонів на виборах у Київраду Святослав КОРОТКОВ, який раніше мав конфлікт з законом, написав заяву про свою відмову брати участь у виборах у Київську міську раду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів.

За даними прес-служби, С.КОРОТКОВ був рекомендований у список Партії регіонів громадською організацією «Вірне Козацтво». Під час своєї роботи у цій організації він зарекомендував себе позитивно, однак не повідомив про своє кримінальне минуле.

Київському міському відділенню Партії регіонів до сьогоднішнього дня також не було нічого відомо про його проблеми з законом, зазначили в прес-службі.

"Для того, щоб не порочити Партію регіонів, її Київське міське відділення, і не дискредитувати людей, які за списком ПР балотуються в депутати Київради, Святослав КОРОТКОВ офіційно відмовився від участі у виборах", йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, до списку кандидатів в депутати Київради від Партії регіонів увійшли 120 осіб, серед яких, за даними ГУМВС України в м. Києві, С.КОРОТКОВ (1955 року народження) притягувався до кримінальної відповідальності за ст.143 (шахрайство) ч.2 Кримінального кодексу України у 1987 році.