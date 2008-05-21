В АМК розуміють Тимошенко, але миритися з виробниками цукру не будуть

Антимонопольний комітет України вважає, що сьогодні відсутні законні підстави для укладання мирової угоди між АМК і цукровиробниками. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Згідно з повідомленням, раніше Кабінет міністрів України підписав з операторами ринку цукру Меморандум про узгоджені дії, яким Кабмін офіційно взяв на себе зобов`язання «сприяти розгляду Антимонопольним комітетом питання щодо укладання мирової угоди з цукровими компаніями щодо сплати штрафних санкцій за наслідками перевірок в 2005 році».

При цьому 10 квітня 2008 р. до Комітету надійшло доручення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з резолюцією «вирішити питання відповідно до чинного законодавства».

Як зазначає прес-служба Комітету, порушена в меморандумі проблема стала предметом глибокого вивчення фахівцями комітету. Крім того, в АМК відбулася зустріч з керівниками і власниками підприємств — найбільших виробників цукру. В результаті, розуміючи всі проблеми цукрової галузі і турботи КМУ, члени АМК дійшли висновку про неможливість на даному етапі укладання мирової угоди з оштрафованими цукровиробниками. «Адже в ініційованому виробниками цукру судовому процесі 11 березня 2008 р. Вищий господарський суд України підтвердив правомірність рішення Комітету щодо накладення 17,2 млн. грн. штрафу на 7 підприємств цієї галузі. Більш того, на виконання даного рішення суду Комітет, ще до підписання згаданого меморандуму, був вимушений звернутися з відповідними позовами про примусове стягнення з цукровиробниками штрафу і пені до державного бюджету», – говориться в повідомленні комітету.

«Враховуючи зазначене і те, що оштрафовані підприємства продовжують судовий процес, звернувшись до Верховного суду України, сьогодні відсутні законні підстави для укладання Комітетом мирової угоди з цукровиробниками», - наголошується в повідомленні АМК.

Отже, спір розв`язуватиметься у Верховному суді України.

«Антимонопольний комітет з розумінням ставиться до існуючих у цукровиробників проблем і позиції уряду з цього приводу. Проте ми маємо спиратися тільки на закон. При цьому, усвідомлюючи можливі дії цукрових підприємств, ми вимагаємо від них утриматися від встановлення необгрунтованих цін на цукор. Щоб Комітету не довелося порушувати нову справу проти цукровиробників», - зазначив, коментуючи ситуацію, голова Комітету Олексій КОСТУСЄВ.