Велика партія фальшивих євро надійшла до України, ймовірно, з Сербії

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Чернівецькій області вилучили у іноземця близько 20 тис. фальшивих купюр євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник буковинського УБОЗу, полковник міліції Сергій ГОРБАТЮК.

Фальшивки намагався реалізувати у Чернівцях громадянин Сербії, албанець за національністю.

За його словами, переодягнені у цивільне працівники УБОЗ здійснили три закупки валюти і під час останньої зловмисника затримали. Підроблену валюту вилучено.

Правоохоронці припускають, що фальшивки виготовлялись у Сербії та ввозилися до України.

За даним фактом проводиться розслідування.