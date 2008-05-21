Велика партія фальшивих євро надійшла до України, ймовірно, з Сербії
19:27, 21 травня 2008Суспільство
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Затриманий реалізатор
Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Чернівецькій області вилучили у іноземця близько 20 тис. фальшивих купюр євро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник буковинського УБОЗу, полковник міліції Сергій ГОРБАТЮК.
Фальшивки намагався реалізувати у Чернівцях громадянин Сербії, албанець за національністю.
За його словами, переодягнені у цивільне працівники УБОЗ здійснили три закупки валюти і під час останньої зловмисника затримали. Підроблену валюту вилучено.
Правоохоронці припускають, що фальшивки виготовлялись у Сербії та ввозилися до України.
За даним фактом проводиться розслідування.
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