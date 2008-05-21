Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара США з 5,05 до 4,85 гривень за 1 дол.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, курс на рівні 4,85 грн./дол. встановлюється з 22 травня 2008 року.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік коридор офіційного курсу гривні встановлений в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Завтра заплановано засідання Ради НБУ, на якому передбачалося розглянути питання розширення валютного коридору.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і діє до сьогоднішнього дня, не змінюючись за весь цей час.

Крім того, на завтра НБУ встановив такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 764,0205 гривні за 100 євро, 2,0475 гривні за 10 російських рублів, 470,8039 гривні за 100 швейцарських франків, 953,2978 гривні за 100 фунтів стерлінгів.