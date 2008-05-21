У Донецьку припинено подачу гарячої води

У Донецьку повністю припинено подачу гарячої води населенню через заборгованість комунального підприємства "Донецькміськтепломережа" перед компанією "Газ України".

Як повідомили УНІАН у диспетчерській Донецької міськради, станом на 19 годину 21 травня в місті опечатано всі котельні.

У коментарі УНІАН перший заступник директора КП "Донецькміськтепломережа" Олександр СЕМЧЕНКО підтвердив, що "нас неодноразово попереджали про те, ми будемо відключені, якщо не платитимемо борги "Газу України".

"Ми намагаємося щось робити, але багато в чому тепломережа залежить від оплати громадян. Але платежі залишають бажати кращого", - сказав О.СЕМЧЕНКО.

За його словами, спочатку ставили термін погасити борги до 15 травня, потім до 1 червня у розмірі 100 млн. грн.

"Ця сума приблизно співвідноситься з сумою заборгованості населення. Ті краплі, які місто за боргами платить, "Газ України" не влаштовує", - констатував перший заступник директора "Донецькміськтепломережі".

"У квітні і травні ми не збільшували борг по газу, і платежі були нормальні. Але борги, які ми накопичили з початку жовтня 2007 року, вони великі - більше 100 млн. грн.", - зазначив О.СЕМЧЕНКО.