Турчинов відмовився коментувати зміну курса гривні

20:56, 21 травня 2008
Суспільство
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Нацбанку - Нацбанкове

Уряд поки не коментує зміну офіційного курсу гривні з 5,05 до 4,85 гривень за 1 долар. Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв`ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «за курсову політику у нас відповідає Національний банк, і лише він може офіційно коментувати ці питання».

В той же час О.ТУРЧИНОВ не відповів на запитання, яким чином зміна офіційного курсу гривни відіб`ється на даному етапі бюджетного процесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня, Національний банк України зміцнив гривню, змінивши офіційний курс гривні до долара США з 5,05 до 4,85 гривень за 1 дол.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, курс на рівні 4,85 грн./дол. встановлюється з 22 травня 2008 року.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік коридор офіційного курсу гривні встановлений в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не мінявся весь цей час.

Крім того, на завтра НБУ встановив такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 764,0205 гривні за 100 євро, 2,0475 гривні за 10 російських рублів, 470,8039 гривні за 100 швейцарських франків, 953,2978 гривні за 100 фунтів стерлінгів.

 

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