У Києві у власній квартирі побили екс-нардепа від "Свободи" Мірошниченка

23:02, 08 листопада 2015
Суспільство
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У Києві у власній квартирі побили колишнього народного депутата від партії «Свобода» Ігоря Мірошниченка.

фото: УНИАН

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Потерпілий стверджує, що його побив коханець його колишньої дружини, коли прийшов до квартири, яка йому належить, але в ній він не живе після розлучення із дружиною.

«Останні 10 місяців я не живу зі своєю дружиною і з нею офіційно розлучений. Натомість, в мене з нею є спільна дитина, якій 7 років і яку я безмежно люблю! Дитина з дружиною згідно з судовою ухвалою проживає в квартирі на проспекті Бажана, 12 у Києві, яка є моєю власністю і де я зареєстрований упродовж останніх 10 років. У мене немає жодної заборони чи обмеження відвідувати свою квартиру», - написав Мірошниченко.

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За його словами, близько 21.30 у суботу він повернувся з денною прогулянки з донькою і хотів забрати светра в кімнаті. Там він побачив чоловіка, з яким раніше ніколи не зустрічався. «Без будь-яких розмов цей чоловік зіскочив на ноги і завдав мені удару в обличчя ", - написав Мірошниченко. Побиття, за його словами, тривало щонайменше 10-15 хвилин.

Згодом із соціальних мереж, від консьєржів і сусідів, охоронців паркінгу йому стало відомо, що фізичну силу до нього застосував чоловік, який є "давнім коханцем" його колишньої дружини. Поліція, за словами Мірошниченка, згодом затримала його на 8 поверсі будинку.

Facebook: Ігор Мірошниченко

Екс-нардеп зараз перебуває на стаціонарному лікуванні в одній зі столичних лікарень.

Також політик зазначає, що озвучена раніше деякими мас-медіа версія його колишньої дружини про те, що нападник є слюсарем, який нібито збирав меблі в квартирі й заступився за жінку під час нападу колишнього чоловіка є неправдивою.

Я вже давно не маю ілюзій стосовно правдивості ЗМІ, які сьогодні використовують для політичного кілерства, альо ті, що ст...

Posted by Ігор Мірошниченко on Sunday, November 8, 2015

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