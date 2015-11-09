Стартував перший етап конкурсного відбору кандидатів у поліцію Краматорська та Слов'янська

Сьогодні стартував перший етап конкурсного відбору для тих, хто подав свої анкети в патрульну поліцію Краматорська і Слов'янська.

Впродовж тижня всі кандидати здадуть тест на загальний рівень знань, повідомили УНІАН у прес-службі Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

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Сьогодні на базі одного з міських вишів куратор набору в патрульну поліцію, член колегії МВС України Мустафа Найєм дав старт першому випробуванню, яке пройдуть претенденти у патрульну поліцію. За півтори години вони мають відповісти на комп'ютері на 60 питань, що стосуються базових знань, логічного та асоціативного мислення. Кандидати, які успішно пройшли тестування, будуть допущені до військово-лікарської комісії для перевірки фізичного стану.

Всього конкурсний відбір включає в себе 5 етапів: тест на загальні знання, військово-лікарська комісія, здачу фізичних нормативів, психологічне тестування і співбесіда із залученням представників громадськості та журналістів.

За словами Найєма, проведення всіх етапів конкурсу займе близько місяця, і вже орієнтовно на початку грудня майбутні краматорські та слов’янські патрульні поліцейські вирушать на навчання до Харкова.