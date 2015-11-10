Присутність миротворців на Донбасі набуває життєво важливого значення - Міноборони

Про це заявив начальник головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час робочого візиту до штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, повідомляє прес-служба Міноборони України.

"Голопатюк підкреслив необхідність розгортання міжнародної миротворчої місії ООН на сході України, оскільки зазначене питання набуває життєво важливого значення на сучасному етапі", - йдеться в повідомленні.

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У ході засідання український представник окремо зупинився на питанні триваючої зовнішньої агресії з боку РФ в Україні. Україна як один з основних і найбільших контрибуторів сил і засобів до міжнародних зусиль з підтримання миру і безпеки має моральні підстави розраховувати на допомогу з боку ООН в такий складний період. За його словами, незважаючи на перемир'я, ситуація на сході України, як і раніше, дуже далека від мирної, і ескалація конфлікту може продовжитися в будь-який момент.

Голопатюк нагадав, що в березні цього року уряд України офіційно звернулося до Ради Безпеки і Генерального секретаря ООН з проханням розгорнути міжнародну операцію з підтримання миру і безпеки під керівництвом ООН на сході Україні. Він зазначив, що направлення миротворців ООН в Україні могло б стати дуже ефективним інструментом реалізації Мінських угод.

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При цьому він підкреслив особливу необхідність продовження процесу реформування можливостей ООН для більш ефективного реагування на кризові виклики у сфері міжнародної безпеки. Україна після її обрання непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2016-2017 років буде розглядати питання консолідації зусиль ООН з підтримання миру як одна з ключових і пріоритетних напрямів діяльності.

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