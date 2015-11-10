Захист Савченко виклав у мережу повне відео обставин, при яких була взята в полон льотчиця

Посилання на файли Фейгін опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Відзначено, що відео було записано 17 червня 2014 р. Саме тоді в районі Луганська відбувся бій між силами антитерористичної операції і бойовиками, в ході якого і була взята в полон Савченко.

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Також на сайті не передбачена можливість скачування записів.

Крім того, пройшовши за посиланням можна ознайомитися з висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У ньому зазначено, що всі відеофайли були відзняті одним і тим самим знімальним апаратом, зафіксовані в них події відбувалися 17 червня 2014 р. в проміжку між 07:59 11:38 за київським часом. При цьому початок запису файлу, у якому зафіксовано обставини затримання Савченко бойовиками, відповідає часу 10:31 (+/-10 хвилин) 17 червня 2014 р.