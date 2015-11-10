Захист Савченко виклав у мережу повне відео обставин, при яких була взята в полон льотчиця
Адвокат української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін надав відкритий доступ до 29 відеозаписів, на яких показані перші хвилини полону Савченко.
Посилання на файли Фейгін опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Відзначено, що відео було записано 17 червня 2014 р. Саме тоді в районі Луганська відбувся бій між силами антитерористичної операції і бойовиками, в ході якого і була взята в полон Савченко.
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Також на сайті не передбачена можливість скачування записів.
Крім того, пройшовши за посиланням можна ознайомитися з висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У ньому зазначено, що всі відеофайли були відзняті одним і тим самим знімальним апаратом, зафіксовані в них події відбувалися 17 червня 2014 р. в проміжку між 07:59 11:38 за київським часом. При цьому початок запису файлу, у якому зафіксовано обставини затримання Савченко бойовиками, відповідає часу 10:31 (+/-10 хвилин) 17 червня 2014 р.
Ось посилання на повне відео 17 червня 2014 року з Савченко в перші хвилини полону https://t.co/gC03vqk3lI Скачивайте #FreeSavchenkoPosted by Марк Фейгін on 10 листопада 2015 р.