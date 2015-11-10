Жебрівський: Бойовики стріляють по пунктах пропуску, тому нові відкриватися не будуть

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької ОВЦА.

"Ще два дні тому оглядав місце можливого розміщення додаткового КПВВ в Артемівському напрямку. Однак після інтенсифікації обстрілів на лінії розмежування дане питання знімається з порядку денного. Поки бойовики не перестануть стріляти, говорити про відкриття нових пунктів не доводиться", - наголосив очільник області.

Читайте такожТука обдумує закриття пішохідного переходу в Станиці Луганській через обстріли

За інформацією голови області, протягом останніх двох діб з боку тимчасово окупованої території посилились обстріли саме пунктів пропуску, а також об’єктів інфраструктури.

"В Гранітному розбили трансформаторну підстанцію, сьогодні жителі селища залишились без електропостачання. На жаль, у бойовиків сьогодні на руках інформація про розташування об’єктів, які впливають на життєдіяльність населених пунктів, а також точки перетину. Луплять прицільно в основному по них", - повідомив Жебрівський.

Читайте такожУкраїна просить ОБСЄ посилити патрулювання через різке збільшення обстрілів бойовиками

На сьогодні в Донецькій області діють 4 контрольні пункти в’їзду-виїзду. Як зазначається в повідомленні, щодоби прикордонники оформлюють більше 17 тисяч осіб, які перетинають лінію розмежування в обох напрямках.

За словами Жебрівського, наразі КПВВ "Гнутове" та "Новотроїцьке" працюють в оперативному режимі. Більше навантаження припадає на пункти "Зайцеве" та "Георгіївка", де інтенсивний пасажиропотік призводить до утворення черг.

Читайте такожТерористи збільшили кількість обстрілів, застосовують заборонені 120-мм міномети - штаб АТО