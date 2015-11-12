2016 оголосять роком вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 264 із 349 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У постанові зазначено, що 26 квітня 2016 року виповнюються 30-ті роковини з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У зв’язку з цим парламент постановив у квітні 2016 року провести на державному рівні заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

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ВР доручила Кабінету міністрів України оголосити 2016 рік роком вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків.

Також у постанові йдеться про необхідність звернутися до парламентів та урядів країн - членів ООН і Європейського Співтовариства щодо об’єднання зусиль з надання міжнародної допомоги у розв’язанні проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Крім того, парламент доручив уряду при розробці Плану заходів передбачити: проведення спеціалізованими медичними закладами диспансеризації інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих дітей; забезпечення безкоштовного обстеження з використанням КГ та МРТ учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за направленнями ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

Також пропонується у проекті закону про державний бюджет України на 2016 рік передбачити: збільшення обсягів фінансування бюджетної програми «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; збільшення видатків на пенсійне забезпечення інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілих дітей та евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою; виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в повному розмірі без урахування одержаного заробітку (доходу); фінансування реконструкції Реабілітаційного центру для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» для забезпечення реабілітації постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.

Крім того, парламент рекомендував уряду відновити фінансування бюджетної програми “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Також ВР рекомендувала народним депутатам України, депутатам місцевих рад взяти участь у загальнодержавних та місцевих заходах, пов'язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.