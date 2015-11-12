Бійці не приймають відставки Яроша і пропонують очолити ДУК "Правий сектор"
Бійці запропонували Дмитру Ярошу особисто очолити український Добровольчий корпус "Правий сектор".
Про це повідомляється на сайті ДУК ПС.
"Штаб українського Добровольчого корпусу "Правий сектор" висловлює незгоду з вашою заявою про складення повноважень. З оцінки оперативної ситуації в середині ПС ваш відхід від справ може завдати руху взагалі і ДУКу зокрема непоправної шкоди... Вважаємо за доцільне запропонувати вам особисто очолити український Добровольчий корпус. Готові виконувати ваші накази як щодо фронту, так і щодо внутрішнього розвитку ДУК", - йдеться у зверненні штабу ДУК ПС до Яроша.
Крім того, "Правий сектор-Захід" заявив, що не приймає відставки Яроша.
"Цілком розуміємо причини, які спонукали вас зробити заяву, однак, не приймаємо вашої відставки. Для нас, як і для тисяч наших однодумців, ви залишаєтеся єдиним керівником та лідером "Правого сектора". Ми засуджуємо всі спроби очорнити вас. Для нас не існує інших керівників, інших лідерів", - йдеться в заяві "Правий сектор-Захід".
Закликали Яроша взяти під своє безпосереднє керівництво і 5,8 окремі батальйони і медичний батальйон "Госпітальєри".
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Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Дмитро Ярош заявив про складання повноважень лідера національно-визвольного руху "Правий сектор".
"Я змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід і складаю з себе повноваження провідника НВР ПС, залишаючись націоналістом, державником і революціонером", - написав Ярош.
Своє рішення він пояснив тим, що його позиція далеко не в усьому збігається з прагненнями частини керівництва "Правого сектора".