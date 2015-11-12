Бійці не приймають відставки Яроша і пропонують очолити ДУК "Правий сектор"

Про це повідомляється на сайті ДУК ПС.

"Штаб українського Добровольчого корпусу "Правий сектор" висловлює незгоду з вашою заявою про складення повноважень. З оцінки оперативної ситуації в середині ПС ваш відхід від справ може завдати руху взагалі і ДУКу зокрема непоправної шкоди... Вважаємо за доцільне запропонувати вам особисто очолити український Добровольчий корпус. Готові виконувати ваші накази як щодо фронту, так і щодо внутрішнього розвитку ДУК", - йдеться у зверненні штабу ДУК ПС до Яроша.

Крім того, "Правий сектор-Захід" заявив, що не приймає відставки Яроша.

"Цілком розуміємо причини, які спонукали вас зробити заяву, однак, не приймаємо вашої відставки. Для нас, як і для тисяч наших однодумців, ви залишаєтеся єдиним керівником та лідером "Правого сектора". Ми засуджуємо всі спроби очорнити вас. Для нас не існує інших керівників, інших лідерів", - йдеться в заяві "Правий сектор-Захід".

Закликали Яроша взяти під своє безпосереднє керівництво і 5,8 окремі батальйони і медичний батальйон "Госпітальєри".

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Дмитро Ярош заявив про складання повноважень лідера національно-визвольного руху "Правий сектор".

"Я змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід і складаю з себе повноваження провідника НВР ПС, залишаючись націоналістом, державником і революціонером", - написав Ярош.

Своє рішення він пояснив тим, що його позиція далеко не в усьому збігається з прагненнями частини керівництва "Правого сектора".