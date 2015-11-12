В Україні можуть заборонити використання оборотної скляної тари для пива

Про це йдеться в сюжеті програми «Вікна-новини» на телеканалі СТБ.

«До депутатства він був співвласником одного з найбільших в Україні склозаводів. Каже піклується не про те, щоб пляшок більше заводи продали, а про здоров`я українців. Втім, в турботу про людей не вірять виробники пива», - відзначають автори сюжету.

Журналісти наводять приклад Данії, де практика повторного використання скляної тари успішно використовується вже сто років.

Нині в середньому кожна пляшка в Данії використовується тридцять разів. За словами Генерального секретаря Данської асоціації пивоварів Нільса Халда, рівень повернення в країні пляшок близький до ста відсотків. «Ми рятуємо суспільство більше ніж від мільйона тон відходів щорічно», - акцентує Халда.

Заборона використання оборотної пляшки, окрім того, може загострити ще одну проблему в Україні.

За даними міністерства екології, сьогодні 4% території України займають сміттєзвалища. «Частка скла, яке не розкладається, в побутових відходах складає від 7 до 12%. У разі ухвалення відповідних законодавчих змін частка скла може збільшитися до 20-25%», - застерігає керівник КП «Київкомунсервісу» Євген Русін.