Найбільша делегація на ІV Всесвітній форум українців очікується з Росії

У ІV Всесвітньому форумі українців, який відбудеться в Києві 18-20 серпня, візьмуть участь близько 1900 делегатів та гостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу Міністерства закордонних справ України начальник управління з питань закордонного українства МЗС України Василь БОЄЧКО.

Він зазначив, що це на 200 осіб більше, ніж було на попередніх форумах.

За словами В.БОЄЧКО, найбільша делегація очікується з Росії - 58 делегатів та 58 гостей.

Форум висвітлюватимуть близько 150 журналістів, які представляють україномовні видання.

В.БОЄЧКО наголосив, що останнім часом демократичні перетворення в Україні дали можливість по-новому поставитися до співробітництва із закордонними українцями. “Співпраця із закордонними українцями стала більш системною, цілеспрямованою, конкретною”, - сказав він.

Начальник управління нагадав, що на сьогодні статус закордонного українця вже отримали 670 іноземних громадян. Цей статус дає можливість закордонним українцям мати право на безкоштовні візи впродовж п’яти років, а також спрощену процедуру отримання українського громадянства в разі, якщо в них виникне таке бажання.

На реалізацію Державної програми співробітництва із закордонними українцями виділено 76 млн. 905 тис. грн. На проведення ІV Всесвітнього форумг українців - 3,5 млн. грн.

Напередодні форуму відбудеться конгрес українських громадян, які тимчасово працюють закордоном. Делегати цього конгресу візьмуть участь у форумі закордонних українців.