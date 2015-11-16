СБУ затримала вербувальника українських правоохоронців у ФСБ РФ (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, громадянин України був завербований у травні цього року співробітником російської спецслужби, який діяв під прикриттям фейкового "Міністерства внутрішніх справ" терористичної організації "ДНР".

Головним завданням агента було створення на базі однієї з громадських організацій легального прикриття для членів диверсійних груп та організація агентурної мережі з числа співробітників правоохоронних органів.

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Для фінансового забезпечення протиправної діяльності зловмисник мав створити низку комерційних фірм.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України.

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