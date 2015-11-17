В Україні живе майже 1,7 мільйона людей з розладами психіки

Під час заходу наголошувалося, зокрема, що, за визначенням Всесвітньої організації здоров'я, психічне здоров'я – це не просто відсутність психічного розладу. Це стан благополуччя, при якому кожна людина може реалізувати свій власний потенціал, впоратися з життєвими стресами, продуктивно і плідно працювати, а також вносити внесок у життя свого суспільства. Зараз на частку психічних розладів припадає 12% глобального тягаря хвороб в усіх країнах світу, і в основному страждають від них люди молодого і середнього віку.

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В даний час в Україні проживає 1 690 тисяч чоловік, які страждають розладами психіки та поведінки, 254 тисячі з них є інвалідами внаслідок цієї патології.

За даними Міністерства оборони України, за 2014 рік та перше півріччя 2015 року потребували стаціонарної психіатричної допомоги понад 3 тисячі військових, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, що становить 75,8% від загальної кількості психіатричних хворих. Проте, як показує міжнародний досвід та результати низки досліджень, кількість учасників збройного конфлікту на сході України, які потребуватимуть кваліфікованої психологічної та психіатричної допомоги, значно більше і може досягати 98%.

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Також зазначалося, що протягом останнього часу через кризові явища в економіці і трагічні події на Донбасі кількість відхилень психічного здоров'я населення істотно зросла насамперед за рахунок збільшення виникнення посттравматичних стресових розладів (ПТСР) як у військових, так і цивільних осіб. Так, тільки протягом 2014 року інвалідність внаслідок різного роду психічних розладів була встановлена у більш ніж 10 тисяч осіб.

Учасники круглого столу зазначили, що зростання показників захворюваності та інвалідності населення внаслідок психічних і поведінкових розладів відображає недостатню ефективність роботи вітчизняної психіатричної служби, і підкреслювали необхідність її реформування.

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Учасники заходу обговорили напрацьовані за ініціативою голови комітету з охорони здоров'я Ольги Богомолець законодавчі ініціативи щодо змін до закону "Про психіатричну допомогу", які, за її словами, дозволять привести законодавство України з питань надання психіатричної допомоги населенню до європейських стандартів у цій сфері та суттєво підвищити рівень соціального і правового захисту громадян, які мають розлади психіки та поведінки. Зокрема, зазначеними змінами пропонується ввести в законодавство нове поняття "охорона психічного здоров'я" і коло установ, які здійснюватимуть діяльність з охорони психічного здоров'я, з метою дестигматизації сприйняття суспільством психіатричної допомоги.

Також передбачено врегулювати низку проблемних питань, пов'язаних з проведенням психіатричного огляду особи без її свідомої згоди або без згоди її законного представника та госпіталізацією до психіатричного закладу особи, визнаної недієздатною, - на прохання або за згодою її опікуна.