В Європі вперше відзначають день проти сексуального насильства по відношенню до дітей

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Раді Європи (РЄ), у цьому зв’язку генеральний секретар організації Ягланд Турбйорн закликав держави-члени підвищити обізнаність громадян щодо жорсткого сексуального поводження з дітьми та їх експлуатації.

Відповідно до статистики, один з п'яти дітей у віці до 18 років в Європі є жертвою сексуального насильства. У 70-85% випадків злочинцем є особа, знайома з дитиною та яка входить у так зване «коло довіри». Тим не менш, більшість дітей приховують свої страждання, тому що бояться про це говорити: про 90% випадків злочинів не повідомляється в поліцію.

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З метою покращення інформування дітей та їх батьків, Рада Європи випустила новий анімаційний кліп під назвою «Скажіть, кому ви довіряєте». На відео друг сім’ї здійснює сексуальне насильство по відношенню до дівчинки та її брата. Послання для хлопчика та дівчинки полягає у тому, що все, що під твоєю нижньою білизною є тільки твоїм, і ніхто не має права змусити тебе зробити що-небудь, що змушує почувати себе незручно або соромно. У відео надається роз’яснення, як діти можуть звернутися за допомогою: «Якщо це трапилось з вами, це - не ваша вина, ви завжди повинні говорити з кимось, кому ви довіряєте».

Як відомо, у травні цього року 47 європейських країн домовилися встановити 18 листопада Європейським днем щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Генсек РЄ зазначив, що у багатьох європейських країнах тема сексуального насильства по відношенню до дітей є табу. «Але наше мовчання будує захисну стіну навколо злочинців. Ми несемо відповідальність за те, щоб зруйнувати це табу, яке експлуатується педофілами», - заявив він.

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Конвенція Лансароте) зобов'язує уряди встановити кримінальну відповідальність за всі види сексуальних злочинів проти дітей, у тому числі, онлайн-нагляд, захист жертв і кримінальне переслідування винних. Відповідно до Конвенції, національні поліція і суди можуть співпрацювати більш ефективно, щоб зловити й засудити винних.

На початку грудня цього року Рада Європи представить першу доповідь за результатами моніторингу щодо юридичного захисту від сексуального насильства.