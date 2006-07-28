Суд звільнив банкіра Виноградова під заставу

Сьогодні Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про звільнення з-під варти під заставу колишнього голову наглядової ради "ТАС-комерцбанку" Миколи ВИНОГРАДОВА, якого обвинувачують у підбурюванні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень його колишній знайомій.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За наявною у співрозмовника агентства інформацією, незважаючи на те, що повного тексту постанови суду про звільнення М.ВИНОГРАДОВА сторони-учасниці процесу "ще не мають на руках", прокуратура Шевченківського району столиці, яка розслідувала "справу ВИНОГРАДОВА", не погоджується з таким рішенням суду і готує зі свого боку касаційну скаргу до Верховного Суду України з вимогою скасувати рішення про звільнення екс-банкіра з-під варти.

Водночас джерело зазначає, що сума застави не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для 44-річного голови наглядової ради АКБ «ТАС-Комерцбанк» М.ВИНОГРАДОВА, затриманого 31 березня.

Проти М.ВИНОГРАДОВА була порушена кримінальна справа за підозрою у замовленні фізичної розправи над своєю колишньою знайомою, яка була облита сірчаною кислотою.

Раніше Апеляційний суд Києва відхиляв скарги М.ВИНОГРАДОВА про звільнення його з СІЗО.