У ЄС радять владі України враховувати думку своїх громадян у процесі реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сьомого щорічного Форуму громадянського суспільства країн "Східного партнерства".

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"Події дворічної давнини продемонстрували силу громадянського суспільства в Україні, і я повинен сказати, що громадянське суспільство тут продовжує грати дуже важливу роль у моніторингу реформ. Я сподіваюсь, і прем'єр-міністр (Арсеній Яценюк) погодиться зі мною, що це, можливо, не завжди робить життя легшим, (коли необхідно) дослухатися до громадянського суспільства і працювати з ним", - сказав Ган.

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Він наголосив, що взаємодія з громадянським суспільством "є важливим внеском у цей важлий і, я сподіваюся, незворотній процес реформ".