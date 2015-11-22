На Закарпатті через паводок підтоплені 315 будинків

У Закарпатській області В результаті паводку, який виник після декількох днів сильних опадів підтоплено 315 будинків в 5 районах.

Такі офіційні дані було отримано станом на 20 годин 21 листопада, повідомляється на офіційному сайті Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області з посиланням на прес-службу УДСНС.

Згідно з уточненими даними, було підтоплено 315 домогосподарств, у тому числі 144 житлових будинки у Міжгірському, Рахівському, Тячівському, Іршавському районах. Частково відключені від електропостачання с. Кобилецька Поляна Рахівського району, смт Дубове, с. Усть-Чорна та с. Новоселиця Тячівського району.

Для проведення протипаводкових робіт залучено сили та засоби цивільного захисту районних державних адміністрацій, підрозділів ДСНС, Національної поліції, дорожніх організацій, басейнового управління водних ресурсів річки Тиса і місцеве населення загальною чисельністю 210 осіб та 50 одиниць техніки.

Згідно з повідомленням, тривають роботи з ліквідації наслідків зсуву та відновлення транспортного сполучення на автодорозі "Мукачево-Рогатин" між селами Білин і Кваси Рахівського району.

За даними УДСНС, відбувається подальше зниження рівнів води від пікових відміток у межах населених пунктів с. Колочава Міжгірського району (зниження на 80 см), р. Рахів (на 80 см), с. Усть-Чорна (на 70 см) і с. Вугілля (на 50 см) Тячівського району.

У той же час, як інформують у відомстві, за прогнозами Укргідрометцентру, протягом 22 листопада у гірських районах Закарпаття очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

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"Здійснюється моніторинг гідрологічної обстановки в басейнах річок, де існує загроза підтоплення населених пунктів. Ситуація знаходиться на постійному контролі ДСНС України", - додали в прес-службі.