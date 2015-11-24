США приступили до другого етапу програми з підготовки та оснащення українських військових

Про це повідомляється на сайті американського оборонного відомства, передає DT.ua.

За словами Девіса, США витратили на ці цілі 265 млн дол. Дані зусилля докладаються в рамках схвалених у 2014 році Конгресом США заходів щодо підтримки України у справі забезпечення безпеки її кордонів і територіальної цілісності.

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Військові інструктори США будуть брати участь у підготовці до п'яти батальйонів у складі Збройних сил України та одного батальйону у складі сил із проведення спеціальних операцій.

Раніше УНІАН повідомляв, що на базі військової частини спеціального призначення американські інструктори почали підготовку групи українських фахівців, які після завершення навчання будуть готувати вітчизняних спецназівців. Програма підготовки, яку реалізують 50 американських інструкторів, включає теоретичну і практичну складові. Курс по системі «командос» США триватиме півроку.