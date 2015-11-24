СБУ затримала бойовика "ДНР" "Бєлаза" та чергового інформатора терористів (відео)

Як йдеться у повідомленні СБУ, бойовик на прізвисько «Бєлаз» приєднався до терористів у травні 2014 року. Зі зброєю в руках він чергував на блокпостах сепаратистів, перевіряв документи та особисті речі громадян.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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Крім того, повідомляється, що в Красноармійську СБУ спільно з поліцією затримала інформатора терористів.

Зловмисник передавав своєму куратору інформацію про шляхи пересування, кількість та оснащення українських військ. До протиправної діяльності він також залучив свого брата та сусіда.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.