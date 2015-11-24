Понад 500 поліцейських забезпечуватимуть порядок на виборах у Маріуполі

У зв'язку з проведенням виборів 29 листопада в Красноармійську і Маріуполі наказом Головного управління Національної поліції 14 листопада, починаючи з 12.00 весь особовий склад переведено на посилений варіант несення служби.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

На охорону громадського порядку на виборчих дільницях буде задіяно 518 співробітників поліції, тобто на кожній виборчій дільниці відразу після отримання бюлетенів і до кінця виборчого процесу чергуватимуть по 2 правоохоронці.

У Красноармійську та Маріуполі діють 9 територіальних виборчих комісій і 250 дільничних комісій. Правопорядок на вулицях будуть забезпечувати близько 200 правоохоронців. Крім того, майже 200 співробітників поліції будуть знаходитися в резерві і завжди будуть готові поповнити ряди захисників правопорядку у разі виникнення екстрених ситуацій чи скоєння інших провокаційних дій.