Держприкордонслужба розслідує контрабанду сигарет до Словаччини 9 співробітниками

10:22, 25 листопада 2015
Суспільство
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24 листопала співробітники внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби встановили факти причетності 9 військовослужбовців відділу прикордонної служби "Паладь-Комарівці" Чопського загону до переміщення тютюнових виробів з України до Словаччини.

ДПСУ виявила контрабанду сигарет до Словаччини 9 прикордонниками / Фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба відомства, по даному факту начальником прикордонного загону призначено службове розслідування.

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Продовжуються заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності на державному кордоні.

ДПСУ підкреслює, що в разі виявлення ознак корупційних правопорушень особи будуть притягнуті до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

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