Держприкордонслужба розслідує контрабанду сигарет до Словаччини 9 співробітниками

24 листопала співробітники внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби встановили факти причетності 9 військовослужбовців відділу прикордонної служби "Паладь-Комарівці" Чопського загону до переміщення тютюнових виробів з України до Словаччини.

Як повідомляє прес-служба відомства, по даному факту начальником прикордонного загону призначено службове розслідування. Читайте такожВ Угорщині - чергове масове затримання митників на кордоні з Україною Продовжуються заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності на державному кордоні. ДПСУ підкреслює, що в разі виявлення ознак корупційних правопорушень особи будуть притягнуті до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку. Читайте такожНа Закарпатті перехопили дельтаплан з контрабандистами сигарет

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