43% українців вважають, що реформа децентралізації допоможе вирішити конфлікт на Донбасі - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко під час прес-брифінгу, в ході якого було представлено аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування».

"43% (опитаних) відповіли, що саме це (децентралізація влади) допоможе в розв'язанні конфлікту, військової агресії на сході країни", - сказав Зубко.

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Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» у співпраці та координації з експертами Ради Європи, фахівцями з питань місцевого самоврядування та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

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У процесі дослідження протягом вересня-жовтня 2015 року шляхом опитування вивчалися суспільно-політичні настрої жителів усіх регіонів України.