На Донеччині вирішили перенести пункт пропуску з Гнутового до Піщевик-Павлополя
Жебрівський каже, що це дасть змогу перенести блокпости від Маріуполя.
Сьогодні, 25 листопада, прийнято рішення про перенесення КПВВ із Гнутового в Піщевик-Павлопіль.
Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожБіля Дебальцевого бойовики напали на блокпост ЗСУ - журналіст
"Це дасть змогу перенести блокпости від Маріуполя, спростить життя маріупольцям, а також виведе декілька населених пугктів із сірої зони. Велика подяка командуванню АТО", - написав він.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 25 листопада, на пунктах перетину лінії розмежування скупчилися величезні черги.
Сьогодні спільно із командуванням АТО прийняли рішення про перенесення КПВВ із Гнутово в Піщевик-Павлопіль. Це дасть змо...Posted by Павло Жебрівський on 25 листопад 2015 р.