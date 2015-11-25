На Донеччині вирішили перенести пункт пропуску з Гнутового до Піщевик-Павлополя

Сьогодні, 25 листопада, прийнято рішення про перенесення КПВВ із Гнутового в Піщевик-Павлопіль.

Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

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"Це дасть змогу перенести блокпости від Маріуполя, спростить життя маріупольцям, а також виведе декілька населених пугктів із сірої зони. Велика подяка командуванню АТО", - написав він.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 25 листопада, на пунктах перетину лінії розмежування скупчилися величезні черги.