На Дніпропетровщині у пасажира рейсового автобуса знайшли гранати і вибухівку

Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

"Під час огляду пасажирів автобуса в кишенях куртки 35-річного жителя Волинської області було виявлено 2 гранати РГД-5, запали до них і металевий предмет циліндричної форми з отвором всередині. За словами чоловіка, всередині предмета знаходиться вибухова речовина. Зараз ця інформація перевіряється", - йдеться в повідомленні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.