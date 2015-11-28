У Білорусі затримали добровольця АТО

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Громадянин Білорусі при собі мав довідку про участь в антитерористичній операцій, вона була видана від імені однієї із структур "Правого сектору".

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Також, він мав при собі маску з прорізами для очей, два паспорти, пістолет і саморобний вибуховий пристрій. На тілі підозрюваного був армійський бронежилет, заявили в прес-службі Слідчого комітету Білорусі.

Повідомляється, що відносно затриманого порушено кримінальну справу за незаконні дії щодо вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Добровольцю АТО загрожує до 7 років ув'язнення.