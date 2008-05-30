Від головування Франції у ЄС Україні не слід очікувати прориву?

Від головування Франції в Євросоюзі Україні не слід очікувати прориву у відносинах з ЄС. Попри запевнення, що французька сторона сприяє розвиткові двостороннього діалогу, найближчі півроку офіційний Київ може сподіватися хіба що на доопрацювання плану дій Україна-ЄС. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.

Від літа у ЄС головуватиме Франція. Це найбільший європейський скептик щодо членства України в Євросоюзі. Натомість французькі урядовці запевняють - їхня країна підтримує намір українців бути ближчими до Європи. Як сказав, перебуваючи у Києві, держсекретар міністерства внутрішніх справ Франції Алан Марле, Париж приділить велику увагу розбудові відносин між Україною та Євросоюзом. «Ми хочемо надати нового поштовху цим відносинам. Ви багато чого зробили, але є етапи, які ще треба пройти», - підкреслив Марле. Директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко впевнений, Франції зараз не до України, ця країна відстоюватиме створення Середземноморського союзу. «З іншого боку, Франція розуміє, що без осмисленої політики на східному векторі неможливо сьогодні реально виконувати роль одного з лідерів ЄС», - каже Сушко. На думку експерта, Франція під час свого головування в Євросоюзі підтримувати ініціативи співпраці зі східними країнами, але без чіткої перспективи на їхнє членство в ЄС.