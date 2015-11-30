В окупованому Криму татар змушують прийти на мітинг проти "громадянської блокади" - Іслямов

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один із лідерів акції по блокаді АРК Ленур Іслямов.

При цьому, на мітинг змушують приходити працівників соціальної та державної сфери з числа кримських татар.

"У Криму 1 грудня, з подачі Ремзі Ільясова, силоміць зганяють працівників соціальної та державної сфери з числа кримських татар на мітинг проти Блокади Криму. Людям погрожують звільненнями і штрафами. Залякують, багато в сум'ятті", - йдеться в повідомленні.

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На думку Іслямова, таким чином окупаційна влада хоче "зробити картинку для ЗМІ".

Информация из Крыма : В Крыму 1 декабря, с подачи Ремзи Ильясова,насильно сгоняют работников социальной и государс... Posted by Ленур Ислямов on Sunday, November 29, 2015

Як повідомляв УНІАН, після підриву опор ліній електропередачі в Херсонській області учасники блокади Криму заявили, що готові допустити робітників до ремонту пошкоджених ЛЕП тільки за умови обрізання проводів в напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

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Однак на вимогу активістів блокади Криму 26 листопада бригади держкомпанії "Укренерго" припинили ремонт "Каховська-Титан", яка постачає електрику на півострів.

Один з лідерів акції Ленур Іслямов заявив, що активісти вимагають від окупаційної влади звільнити всіх політв'язнів, і поки не будуть виконані ці умови, активісти не дадуть відновити електропостачання території АР Крим.

27 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що наявних запасів вугілля в державі вистачить на місяць стабільної роботи ТЕС, в грудні прибуде 250 тисяч тонн палива з ПАР.

"У нас обмежені поставки вугілля з неконтрольованих територій і з Російської Федерації. На сьогоднішній день запасів вугілля на наших складах і теплоелектростанціях достатньо для того, щоб працювати протягом як мінімум місяця. Але в подальшій перспективі виникають питання", - сказав Демчишин.

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Також він підкреслив, що відновлення постачань вугілля для українських теплоелектростанцій з зони АТО і Росії можливе за умови відновлення однієї з чотирьох ліній електропередач у напрямку Криму.