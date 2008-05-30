Ющенко: монетарна складова не є основною причиною інфляції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на сьогоднішньому засіданні РНБО заявив, що монетарна складова не є основною причиною інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на брифінгу після засідання РНБО повідомила секретар ради Раїса БОГАТИРЬОВА.

«Президент чітко сказав, що сьогодні не монетарні основи є основою інфляції, і тому монетарними заходами не можна вирішувати питання і проблему інфляції, яка має бюджетний характер», - відзначила Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на засіданні РНБО заявив, що дає чергову "жовту картку" урядові з урахуванням інфляційних процесів. «Це - жовта картка. Це - свідчення, що дії, до яких впродовж 5 місяців вдається влада, неефективні», - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент заявив, що уряд на сьогодні не зміг сформувати ефективний антиінфляційний курс.

24 квітня Президент вже заявляв, що дає урядові жовту картку. «Інфляція – це тест для влади, інфляція – це тест для уряду. Те, що відбувається сьогодні, – це жовта картка для уряду», – відзначив тоді глава держави.

Як відомо, згідно з футбольними правилами, друга жовта картка передбачає видалення гравця з поля.

Нагадаємо, 28 травня під час прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен взяти на себе відповідальність за інфляційні процеси в країні, оскільки він відміняє дію урядових рішень, спрямованих на боротьбу з інфляцією.

Прем`єр нагадала, що Президент В.ЮЩЕНКО не підписав антиінфляційні закони, які були прийняті у Верховній Раді демократичною коаліцією, а також що демократична коаліція підтримала не всі антиінфляційні закони, запропоновані урядом.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО відміняє вже не першу постанову, спрямовану на боротьбу з інфляцією.