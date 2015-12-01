Українців попереджають про погіршення погодних умов

Про це повідомляє прес-службі ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вдень 1 грудня в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; подекуди, крім південної частини, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.