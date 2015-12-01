Сьогодні у Києві очікується сильний вітер, мокрий сніг та ожеледиця

10:15, 01 грудня 2015
Суспільство
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Температура триматиметься на рівні 1-3° тепла.

Сьогодні у Києві очікується сильний вітер та мокрий сніг / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, вдень пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, очікуються мокрий сніг та дощ, на дорогах імовірна ожеледиця. Температура триматиметься на рівні 1-3° тепла.

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Водіям слід бути обережнішими на автошляхах столиці, а жителям Києва, в разі посилення вітру, варто не виходити на вулицю без потреби.

У КМДА також запевнили, що вся комунальна снігоочисна техніка готова оперативно вийти на дороги в разі значного випадіння снігу.

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