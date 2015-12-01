Підтримка Мінських домовленостей в українському суспільстві зменшилася до 16% - опитування
Підтримка Мінських домовленостей в українському суспільстві зменшилася із 34% у березні 2015 року до 16,1% в листопаді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опитування, проведеного Центром Разумкова, які були представлені сьогодні на брифінгу.
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Негативно до Мінських домовленостей ставляться 32,5% респондентів (у березні - 22,2%). Нейтральне ставлення – у 28%. При цьому 9% сказали, що нічого про них не знають. Не змогли відповісти - 14,4%.
За даними опитування, негативні оцінки результатів Мінських домовленостей найбільш виражені у Західному, Центральному регіонах та на Донбасі.
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Центр Разумкова провів опитування з 6 по 23 листопада. Опитано 2008 респондентів у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих районів Донбасу та Криму.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.