Агентство Reuters показало найкращі фотографії 2015 року

Фотографи агентства зняли події, що відбулися в різних країнах. На знімках відображені як радісні події так і сумні. Також фотографи зняли вражаючі кадри природних явищ, таких як виверження вулкана і повний місяць.

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Багато фотознімків присвячені життю мігрантів, які тікають з неблагополучних країн у Євросоюз.

Також серед знімків, які удостоїлися уваги, є ті, які відображають події під Верховною Радою 31 серпня і аварію на шахті Засядька, в результаті якої загинуло 33 шахтарі.

Крім цього, Reuters вніс в підсумковий список фотознімки за фактом вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова і терактів в Європі.

Уваги також удостоїлися захоплюючі знімки зі спортивних подій.