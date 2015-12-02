Агентство Reuters показало найкращі фотографії 2015 року

13:30, 02 грудня 2015
Суспільство
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Reuters вибрав найцікавіші кадри подій, які сталися в цьому році. У список найбільш значущих також потрапили і фотознімки українських подій.

REUTERS

Фотографи агентства зняли події, що відбулися в різних країнах. На знімках відображені як радісні події так і сумні. Також фотографи зняли вражаючі кадри природних явищ, таких як виверження вулкана і повний місяць.

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Багато фотознімків присвячені життю мігрантів, які тікають з неблагополучних країн у Євросоюз.

Також серед знімків, які удостоїлися уваги, є ті, які відображають події під Верховною Радою 31 серпня і аварію на шахті Засядька, в результаті якої загинуло 33 шахтарі.

Крім цього, Reuters вніс в підсумковий список фотознімки за фактом вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова і терактів в Європі.

Уваги також удостоїлися захоплюючі знімки зі спортивних подій.

Чоловік тримає гігантський олівець під час участі в марші солідарності на вулицях Парижа, Франція 11 січня 2015
Чоловік тримає гігантський олівець під час участі в марші солідарності на вулицях Парижа, Франція 11 січня 2015 /  © REUTERS
Дитина грається на вулиці затопленій річкою Ріо-де-Солімойнс, яка є одією з двох головних гілок річки Амазонки, в місті Анама, штат Амазонас, Бразилія 3 червня 2015
Дитина грається на вулиці затопленій річкою Ріо-де-Солімойнс, яка є одією з двох головних гілок річки Амазонки, в місті Анама, штат Амазонас, Бразилія 3 червня 2015 /  © REUTERS
Освенцим - табір смерті. Ув'язнена Ядвіга Богука (дівоче прізвище Регульська), реєстраційний номер 86356, тримає знімок себе в 1944 році у Варшаві, Польща, 12 січня 2 015
Освенцим - табір смерті. Ув'язнена Ядвіга Богука (дівоче прізвище Регульська), реєстраційний номер 86356, тримає знімок себе в 1944 році у Варшаві, Польща, 12 січня 2 015 /  © REUTERS
Чотири німецьких поліцейських автомобілі підпалили анти-капіталістичні протестуючі біля офісу Європейського центрального банку (ЄЦБ) перед його офіційним відкриттям. Франкфурт, Німеччина 18 березня 2015 року
Чотири німецьких поліцейських автомобілі підпалили анти-капіталістичні протестуючі біля офісу Європейського центрального банку (ЄЦБ) перед його офіційним відкриттям. Франкфурт, Німеччина 18 березня 2015 року /  © REUTERS
Тіло жертви лежить серед гори сміття після землетрусу, в Катманду, Непал 25 квітня 2015 року
Тіло жертви лежить серед гори сміття після землетрусу, в Катманду, Непал 25 квітня 2015 року /  © REUTERS
Дим і попіл від вулкана Кальбуко біля міста Пуерто-Монт, Чилі 22 квітня 2015 року
Дим і попіл від вулкана Кальбуко біля міста Пуерто-Монт, Чилі 22 квітня 2015 року /  © REUTERS
Таня Каньотто з Італії виконує стрибок під час змагання з трампліну висотою 3 м у півфіналі на Чемпіонаті світу з водних видів спорту в Казані, Росія на 31 липня 2015 року
Таня Каньотто з Італії виконує стрибок під час змагання з трампліну висотою 3 м у півфіналі на Чемпіонаті світу з водних видів спорту в Казані, Росія на 31 липня 2015 року /  © REUTERS
Сирійський біженець цілує свою дочку, переходячи через кордон Греції з Македонією, недалеко від грецького села Ідоменей, 10 вересня 2015 року
Сирійський біженець цілує свою дочку, переходячи через кордон Греції з Македонією, недалеко від грецького села Ідоменей, 10 вересня 2015 року /  © REUTERS
Афганський хлопчик грає на каруселі на вершині пагорба в Кабулі, Афганістан 20 липня 2015 року
Афганський хлопчик грає на каруселі на вершині пагорба в Кабулі, Афганістан 20 липня 2015 року /  © REUTERS
Співачка Мадонна падає під час виступу на BRIT music awards в O2 Arena в Грінвічі, Лондон, Великобританія 25 лютого 2015 року
Співачка Мадонна падає під час виступу на BRIT music awards в O2 Arena в Грінвічі, Лондон, Великобританія 25 лютого 2015 року /  © REUTERS
Похорон шахтаря Дмитра Александрова, який загинув від вибуху на шахті імені Засядька, Донецьк, Україна 6 березня 2015 року
Похорон шахтаря Дмитра Александрова, який загинув від вибуху на шахті імені Засядька, Донецьк, Україна 6 березня 2015 року /  © REUTERS
Тіло Бориса Нємцова, російського опозиційного політика і колишнього заступника прем'єр-міністра, на землі в центрі Москви, Росія 28 лютого 2015 року
Тіло Бориса Нємцова, російського опозиційного політика і колишнього заступника прем'єр-міністра, на землі в центрі Москви, Росія 28 лютого 2015 року /  © REUTERS
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці і канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі, Бельгія, 25 червня 2015 року
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці і канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі, Бельгія, 25 червня 2015 року /  © REUTERS
Росіянин Михайло Настенко падає на коні на паркані Лоча на Чемпіонату Європи з триборства в замку Блер, Шотландія, Великобританія, 12 вересня 2015 року
Росіянин Михайло Настенко падає на коні на паркані Лоча на Чемпіонату Європи з триборства в замку Блер, Шотландія, Великобританія, 12 вересня 2015 року /  © REUTERS
Королева Великобританії Єлизавета їде у вагоні на новій залізничній лінії в Шотландію, Великобританія, 9 вересня 2015 року
Королева Великобританії Єлизавета їде у вагоні на новій залізничній лінії в Шотландію, Великобританія, 9 вересня 2015 року /  © REUTERS
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі в поминальний день в Національному Меморіалі в Оттаві, Канада 11 листопада 2015 року
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі в поминальний день в Національному Меморіалі в Оттаві, Канада 11 листопада 2015 року /  © REUTERS
Місцевий житель допомагає знесиленому сирійському біженцю, який вистрибнув з човна, вибратися на берег на пляжі на грецькому острові Лесбос 17 вересня 2015 року
Місцевий житель допомагає знесиленому сирійському біженцю, який вистрибнув з човна, вибратися на берег на пляжі на грецькому острові Лесбос 17 вересня 2015 року /  © REUTERS
Пісковик, сформований водою і вітром спостерігається в каньйоні, який оточує озеро Пауелл недалеко від Пейдж, Аризона, Сполучені Штати Америки 26 травня 2015 року
Пісковик, сформований водою і вітром спостерігається в каньйоні, який оточує озеро Пауелл недалеко від Пейдж, Аризона, Сполучені Штати Америки 26 травня 2015 року /  © REUTERS
Моделі Victoria's Secret йдуть по Коачелла з друзями в Індіо, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки 12 квітня 2015 року
Моделі Victoria's Secret йдуть по Коачелла з друзями в Індіо, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки 12 квітня 2015 року /  © REUTERS
Бегемот ходить по затопленій вулиці в Тбілісі, Грузія, 14 червня 2015 року
Бегемот ходить по затопленій вулиці в Тбілісі, Грузія, 14 червня 2015 року /  © REUTERS
Уламки Airbus А320 видно на місці аварії, біля Сейн-лез-Альп, у французьких Альпах, Франція, 26 березня 2015 року
Уламки Airbus А320 видно на місці аварії, біля Сейн-лез-Альп, у французьких Альпах, Франція, 26 березня 2015 року /  © REUTERS
Канцлер Німеччини Ангела Меркель говорить з президентом США Бараком Обамою на території замку Ельмау в Круен поблизу Гарміш-Партенкірхен, Німеччина, 8 червня 2015 року
Канцлер Німеччини Ангела Меркель говорить з президентом США Бараком Обамою на території замку Ельмау в Круен поблизу Гарміш-Партенкірхен, Німеччина, 8 червня 2015 року /  © REUTERS
Жителі повертаються в свої села на пікапі після того як Курдські підрозділи Народної захисту відвоювали контроль над територіями у ісламістів на півдні сільської місцевості Рас-ель-Айн, Сирія 13 травня 2015 року
Жителі повертаються в свої села на пікапі після того як Курдські підрозділи Народної захисту відвоювали контроль над територіями у ісламістів на півдні сільської місцевості Рас-ель-Айн, Сирія 13 травня 2015 року /  © REUTERS
Пожежа в національному лісі Лос-Падре, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки 21 серпня 2015 року
Пожежа в національному лісі Лос-Падре, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки 21 серпня 2015 року /  © REUTERS
Мігранти, які були знайдені в морі на човні, збирають дощову воду під час сильних опадів у таборі поблизу пристані Канінг Чаунг, за межами селища Маунгда в північній частині штату Ракхайн, М'янма 4 червня 2015 року
Мігранти, які були знайдені в морі на човні, збирають дощову воду під час сильних опадів у таборі поблизу пристані Канінг Чаунг, за межами селища Маунгда в північній частині штату Ракхайн, М'янма 4 червня 2015 року /  © REUTERS
Експерти проводять розслідування на місці смертельного вибуху в центрі Бангкока, Таїланд, 18 серпня 2015 року
Експерти проводять розслідування на місці смертельного вибуху в центрі Бангкока, Таїланд, 18 серпня 2015 року /  © REUTERS
Птах сидить на голові у президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, коли він відвідував центр лісового господарства Міністерства управління водними ресурсами в Різе, Туреччина, 14 серпня 2015 року
Птах сидить на голові у президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, коли він відвідував центр лісового господарства Міністерства управління водними ресурсами в Різе, Туреччина, 14 серпня 2015 року /  © REUTERS
Шлюпка, переповнена сирійськими мігрантами, дрейфує в Егейському морі між Туреччиною і Грецією після того, як її двигун зламався недалеко від грецького острова Кос, 11 серпня 2015 року
Шлюпка, переповнена сирійськими мігрантами, дрейфує в Егейському морі між Туреччиною і Грецією після того, як її двигун зламався недалеко від грецького острова Кос, 11 серпня 2015 року /  © REUTERS
Місячне затемнення збігається з так званим «супермісяцем» у Ньюкасл-андер-Лайм, Стаффордшир, Англія, Великобританія 28 вересня 2015 року
Місячне затемнення збігається з так званим «супермісяцем» у Ньюкасл-андер-Лайм, Стаффордшир, Англія, Великобританія 28 вересня 2015 року /  © REUTERS
6 липня 2015; Дейтона-Біч, штат Флорида, США; Водій Остін Діллон (автомобіль №3) на NASCAR Sprint Cup Series потрапляє в огороджувальну сітку на фініші перегонів
6 липня 2015; Дейтона-Біч, штат Флорида, США; Водій Остін Діллон (автомобіль №3) на NASCAR Sprint Cup Series потрапляє в огороджувальну сітку на фініші перегонів /  © REUTERS
Жінки моляться біля букетів квітів, установлених на пляжі курорту Imperial Marhaba, який був атакований бойовиком, в Суссі, Туніс 28 червня 2015 року
Жінки моляться біля букетів квітів, установлених на пляжі курорту Imperial Marhaba, який був атакований бойовиком, в Суссі, Туніс 28 червня 2015 року /  © REUTERS
Британський принц Джордж дивиться в коляску на свою сестричку принцесу Шарлотту після її хрещення в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінхем, Великобританія 5 липня 2015 року
Британський принц Джордж дивиться в коляску на свою сестричку принцесу Шарлотту після її хрещення в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінхем, Великобританія 5 липня 2015 року /  © REUTERS
Президент США Барак Обама стоїть разом з Папою Римським Франциском під час церемонії прибуття понтифіка в Білий дім у Вашингтоні, Сполучені Штати Америки 23 вересня 2015 року
Президент США Барак Обама стоїть разом з Папою Римським Франциском під час церемонії прибуття понтифіка в Білий дім у Вашингтоні, Сполучені Штати Америки 23 вересня 2015 року /  © REUTERS
Мігрант з дитиною падає після підніжки телеоператора Петри Ласло при спробі до втечі з точки збору мігрантів селі Резске в Угорщині, 8 вересня 2015 року
Мігрант з дитиною падає після підніжки телеоператора Петри Ласло при спробі до втечі з точки збору мігрантів селі Резске в Угорщині, 8 вересня 2015 року /  © REUTERS
Фермери та виробники молока з усієї Європи закидають поліцейських яйцями в ході протесту, на тлі екстреного засідання Європейського союзу профільних міністрів у в штаб-квартирі Ради ЄС у Брюсселі, Бельгія 7 вересня 2015 року
Фермери та виробники молока з усієї Європи закидають поліцейських яйцями в ході протесту, на тлі екстреного засідання Європейського союзу профільних міністрів у в штаб-квартирі Ради ЄС у Брюсселі, Бельгія 7 вересня 2015 року /  © REUTERS
Травмованого офіцера Національної гвардії України забирають товариші в будівлю Верховної Ради України в Києві. Україна, 31 серпня 2015
Травмованого офіцера Національної гвардії України забирають товариші в будівлю Верховної Ради України в Києві. Україна, 31 серпня 2015 /  © REUTERS
Британський комік під ім'ям Лі Нельсон (невидимої) кидає банкноти в президент ФІФА Зеппа Блаттера, після того як він прибув на прес-конференцію після позачергової наради Виконавчого комітету в штаб-квартирі ФІФА в Цюріху. Швейцарія 20 липня 2015
Британський комік під ім'ям Лі Нельсон (невидимої) кидає банкноти в президент ФІФА Зеппа Блаттера, після того як він прибув на прес-конференцію після позачергової наради Виконавчого комітету в штаб-квартирі ФІФА в Цюріху. Швейцарія 20 липня 2015 /  © REUTERS
Людина ллє воду на себе під час миття коняки, щоб охолодитися. Бейрут, Ліван іподром 4 серпня 2015 року
Людина ллє воду на себе під час миття коняки, щоб охолодитися. Бейрут, Ліван іподром 4 серпня 2015 року /  © REUTERS
На Усейна Болта з Ямайки наїхав оператор на Segway, в той час як спортсмен святкував перемогу в чоловічому забігу на 200 метрів на Чемпіонаті світу на Національному стадіоні в Пекіні, Китай, 27 серпня 2015
На Усейна Болта з Ямайки наїхав оператор на Segway, в той час як спортсмен святкував перемогу в чоловічому забігу на 200 метрів на Чемпіонаті світу на Національному стадіоні в Пекіні, Китай, 27 серпня 2015 /  © REUTERS
Реконструйований уламок літака MH17 після презентації остаточного звіту про його падіння 17 липня 2014 над Україною, в Гілз Рідж, Нідерланди, 13 жовтня 2015 року
Реконструйований уламок літака MH17 після презентації остаточного звіту про його падіння 17 липня 2014 над Україною, в Гілз Рідж, Нідерланди, 13 жовтня 2015 року /  © REUTERS
Мати 21-місячного Маджеда Айяша готує його до зважування в блоці інтенсивної терапії з недоїдання в Сані, Ємен 30 липня 2015
Мати 21-місячного Маджеда Айяша готує його до зважування в блоці інтенсивної терапії з недоїдання в Сані, Ємен 30 липня 2015 /  © REUTERS
Андерс Фаннемель з Норвегії ширяє в повітрі під час підготовки до третього стрибка з трампліну на турнірі в Інсбруку, Австрія, 3 січня 2015
Андерс Фаннемель з Норвегії ширяє в повітрі під час підготовки до третього стрибка з трампліну на турнірі в Інсбруку, Австрія, 3 січня 2015 /  © REUTERS
Президент України Петро Порошенко озирається на президента Білорусії Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна, які йдуть позаду, після зустрічі в Мінську, Білорусь 11 лютого 2015
Президент України Петро Порошенко озирається на президента Білорусії Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна, які йдуть позаду, після зустрічі в Мінську, Білорусь 11 лютого 2015 /  © REUTERS
Протестуючі показують непристойні жести на знак протесту поліцейському автомобілю, який розпилює струмінь води, щоб розігнати їх під час мітингу проти прийняття рішення про підвищення цін на електроенергію в Єревані, Вірменія, 23 червня 2015 року
Протестуючі показують непристойні жести на знак протесту поліцейському автомобілю, який розпилює струмінь води, щоб розігнати їх під час мітингу проти прийняття рішення про підвищення цін на електроенергію в Єревані, Вірменія, 23 червня 2015 року /  © REUTERS
Взуття дитини, що залишилася після катастрофи російського літака, який був збитий над Синайським півостровом, місто Аріш, Єгипет, 1 листопада 2015 року
Взуття дитини, що залишилася після катастрофи російського літака, який був збитий над Синайським півостровом, місто Аріш, Єгипет, 1 листопада 2015 року /  © REUTERS
Людина охолоджується під громадським краном від виснажливої спеки в Карачі, Пакистан, 23 червня 2015
Людина охолоджується під громадським краном від виснажливої спеки в Карачі, Пакистан, 23 червня 2015 /  © REUTERS
Французькі члени пожежної команди допомагають травмованій людині біля концертного залу Bataclan в Парижі, Франція, 13 листопада 2015
Французькі члени пожежної команди допомагають травмованій людині біля концертного залу Bataclan в Парижі, Франція, 13 листопада 2015 /  © REUTERS
Гарячі потоки лави з вулкана Сінабунг під час його виверження видно з села Тига Серангкаі в Каро Редженсі провінції Північна Суматра, Індонезія 25 червня 2015
Гарячі потоки лави з вулкана Сінабунг під час його виверження видно з села Тига Серангкаі в Каро Редженсі провінції Північна Суматра, Індонезія 25 червня 2015 /  © REUTERS
Хлопчик несе собаку після операції перуанської поліції зі знищення табору незаконного видобутку золота в зоні, відомій Мега 14, у південному амазонському регіоні Мадре-де-Діос, Перу 14 липня 2015
Хлопчик несе собаку після операції перуанської поліції зі знищення табору незаконного видобутку золота в зоні, відомій Мега 14, у південному амазонському регіоні Мадре-де-Діос, Перу 14 липня 2015 /  © REUTERS
Дворічна Мадлен Клоноскі сидить на нозі батька на фестивалі в Редондо-Біч, Каліфорнія, США, 8 березня 2015 року
Дворічна Мадлен Клоноскі сидить на нозі батька на фестивалі в Редондо-Біч, Каліфорнія, США, 8 березня 2015 року /  © REUTERS
Папа Франциск прибув в нетрі Кангюі на околиці столиці Кенії Найробі, 27 листопада 2015
Папа Франциск прибув в нетрі Кангюі на околиці столиці Кенії Найробі, 27 листопада 2015 /  © REUTERS
Пілот команди F1 Мерседес Льюїс Хемілтон з Великобританії стрибає зі своєї машини після перемоги у Гран-прі F1 США в Остіні, штат Техас, США, 25 жовтня 2015
Пілот команди F1 Мерседес Льюїс Хемілтон з Великобританії стрибає зі своєї машини після перемоги у Гран-прі F1 США в Остіні, штат Техас, США, 25 жовтня 2015 /  © REUTERS
Президент Росії Володимир Путін потискує руку президенту Сирії Башару Асаду під час зустрічі в Кремлі в Москві, Росії, 20 жовтня 2015
Президент Росії Володимир Путін потискує руку президенту Сирії Башару Асаду під час зустрічі в Кремлі в Москві, Росії, 20 жовтня 2015 /  © REUTERS
Тіло жінки, яка загинула в результаті обстрілу лежить на вулиці в житловому секторі в місті Краматорську, східна Україна 10 лютого 2015
Тіло жінки, яка загинула в результаті обстрілу лежить на вулиці в житловому секторі в місті Краматорську, східна Україна 10 лютого 2015 /  © REUTERS
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