Автомайдан заблокував в'їзд до "Олімпійського" в очікуванні Фірташа (відео)

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Через півгодини в НСК "Олімпійський" повинен був розпочатися з'їзд роботодавців України, яку очолює Дмитро Фірташ. Зараз блокують вхід туди двома машинами. Це представники Автомайдану Києва. За їх словами, вони почали свою акцію, тому що вважають, що представники роботодавців України налаштовані проросійськи, і їх вимоги не можуть бути прийняті", - зазначає кореспондент.

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Фірташ повинен був взяти участь у з'їзді роботодавців, проте на сайті з'явилася інформація, що він не приїде в Україну і виступить у форматі відеоконференції.

"Представники МВС підходили спілкуватися до учасників акції, за їх словами, активісти не мають дозволу на таку акцію. Автомайданівці кажуть, що нікуди не підуть. МВС збирається викликати національну поліцію", - зазначила кореспондент.

Раніше повідомлялося, що керівництво Міністерства внутрішніх справ України відправило в аеропорт "Бориспіль" озброєних бійців для затримання Дмитра Фірташа, незважаючи на те, що той передумав повертатися в Україну. Фотографії автоматників, які чергують в аеропорту, опублікував у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.