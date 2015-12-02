Дружина екс-глави МЗС Польщі закінчує книгу про Голодомор за архівами НКВС
Колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що його дружина Енн Епплбаум на основі архівів радянського НКВС закінчує роботу над книгою про Голодомор.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.
"Моя дружина Енн Епплбаум закінчує свою роботу над книгою про Голодомор", - сказав Сікорський.
Він вважає, що ця книга буде першою роботою, написаною на Заході, яка буде базуватися на даних з українських архівів і архівів НКВС.
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Сікорський підкреслив, що Голодомор в Україні був геноцидом, організованим за допомогою голоду.
Енн Елізабет Епплбаум є американським та польським журналістом, лауреатом Пулітцерівської премії, автором великої кількості робіт про комунізм і розвиток громадянського суспільства в Центральній і Східній Європі. Була редактором The Economist і членом видавничої ради The Washington Post.
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