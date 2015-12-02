Дружина екс-глави МЗС Польщі закінчує книгу про Голодомор за архівами НКВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

"Моя дружина Енн Епплбаум закінчує свою роботу над книгою про Голодомор", - сказав Сікорський.

Він вважає, що ця книга буде першою роботою, написаною на Заході, яка буде базуватися на даних з українських архівів і архівів НКВС.

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Сікорський підкреслив, що Голодомор в Україні був геноцидом, організованим за допомогою голоду.

Енн Елізабет Епплбаум є американським та польським журналістом, лауреатом Пулітцерівської премії, автором великої кількості робіт про комунізм і розвиток громадянського суспільства в Центральній і Східній Європі. Була редактором The Economist і членом видавничої ради The Washington Post.

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