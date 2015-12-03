На Закарпатті розслідують утримання пацієнтів психінтернату в нелюдських умовах

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, на цьому тижні прокуратурою Перечинського району розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Зазначається, що працівники департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з представниками громадськості в ході моніторингового візиту в інтернат встановили серйозні порушення. Моніторинг здійснювався в кінці жовтня - початку листопада поточного року.

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Так, спостерігачі відзначили, що у відділенні для постільних хворих більшість людей утримували у нелюдських, жахливих умовах.

"Крім того, встановлено, що 8 підопічних, які постійно проживають в будинку на території підсобного господарства за селищем Тур'ї Ремети, виконують тривалу і важку роботу, яка жодним чином не може бути класифікована як трудотерапія. Також встановлено низку інших порушень", - зазначили в прокуратурі.

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Згідно з повідомленням на сайті уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 11 листопада, працівники департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму секретаріату омбудсмена здійснили моніторинговий візит в Тур'я-Реметівський психоневрологічний інтернат для чоловіків у Закарпатській області.

Співробітники виявили в установі ряд серйозних порушень: у відділенні для постільних хворих більшість людей були недоглянуті, лежали на старих порваних матрацах; у приміщеннях відчувався стійкий неприємний запах; у двох кімнатах були решітки на вікнах, зламані ліжка, чорні від бруду матраци і простирадла, а також величезні залізні двері з гратами, в яких є віконце для подачі їжі.

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