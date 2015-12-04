Один з підсудних у справі 2 травня в Одесі порізав собі вени в залі суду

Про це повідомляє "112 Україна".

Порізав вени підсудний Мефедов, за якого ще в понеділок внесли заставу, але з-під варти він так і не вийшов. У залі суду зараз багато поліцейських і медиків, про стан здоров'я підсудного поки нічого не відомо.

Підсудний вирішив порізати собі вени після того як суд оголосив решеня про те, що всі п'ятеро повинні залишитися під вартою без можливості внесення застави.

"Почувши це рішення, один з підсудних порізав собі вени невідомо чим. Йому на допомогу прийшли медики, зараз їде швидка допомога, всіх видалили з зали суду. Це як раз той підсудний з прізвищем Мефедов, батьки якого вже внесли заставу, і він чекав рішення, що його вже повинні в понеділок випустити з-під варти. Тяжкість ушкоджень поки невідома", - йдеться в повідомленні.

Також невідомо чим саме він порізав собі вени. За однією з версій, він розбив скло в залі суду. "За однією інформацією це було складне лезо, з іншого, він розбив скло в залі суду і шматком скла порізав собі руки", - зазначив журналіст телеканалу.

Євген Мефодов, за деякими даними громадянин Росії звинувачується в участі в масових заворушеннях вдень 2 травня на вулиці Грецькій. Однак у той день після зіткнень в центрі міста Мефедов опинився в Будинку профспілок, де в результаті пожежі отримав опіки та отруївся продуктами згоряння. Він був затриманий і доставлений до міського відділу міліції, а потім госпіталізований. 6 травня Мефедова помістили в СІЗО.

Відзначимо, що в Росії також розслідується кримінальна справа, тільки на цей раз начебто за фактом замаху на життя згаданого Мефедова. За версією російського слідства, вдень 2 травня громадянин Росії прогулювався в центральній частині Одеси. Мефедов нібито злякався заворушень і вирішив перечекати небезпеку в Будинку Профспілок.

Під час пожежі Мефедов отруївся продуктами згоряння, але замість лікарні опинився в міліції, яка не визнала його потерпілим і запідозрила у скоєнні злочину, піддавала насильству і катуванняю. Крім того, за версією СКРФ, протягом трьох місяців до нього не допускали російського консула.