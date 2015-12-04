У знеструмленому Криму замерзло дитинча Тигрюлі

Про це заявив директор зоопарку Олег Зубков, повідомляє Крим.Реалії .

За його словами, померла тварина - це одне з трьох дитинчат Тигрюлі, яку зоопарку ще в 2009 році подарувала тоді ще прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.

"Одне тигреня померло у нас сьогодні вночі. З 1 грудня у нас вийшов з ладу генератор, і ми не можемо забезпечити світло. На жаль, тільки завтра прийде з Москви великий генератор 60 кВт. Але, на жаль, не змогли забезпечити теплом всіх", - підкреслив Зубков.

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Також він зазначив, що ті два генератора за 7 кВт, які є в розпорядженні зоопарку, не справляються з обсягом навантаження. "Тому є перші втрати", - заявив він.