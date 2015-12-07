У Херсоні під час пожежі в багатоповерхівці загинули троє осіб, серед яких дитина

У Херсоні під час пожежі в багатоповерхівці загинули троє осіб, серед яких дитина, та одна особа постраждала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа у трикімнатній квартирі на 8-му поверсі дев’ятиповерхового будинку на вул. Кутузова, 4, виникла сьогодні, 7 грудня, о 05.10. Читайте такожУ Черкасах на людей обвалився рекламний щит: семеро травмованих, двоє - у важкому стані О 06.20 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Її причина встановлюється.

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