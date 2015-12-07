СБУ затримала біля Маріуполя інформатора бойовиків "ДНР" (відео)

11:45, 07 грудня 2015
Суспільство
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Служба безпеки України затримала в селищі Мангуш (центр Першотравневого району Донецької області) інформатора терористичної організації «ДНР».

youtube.com

Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

Як зазначає СБУ, мешканець Мангуша був завербований до інформаційної мережі бойовиків представником Головного розвідувального управління Генштабу Російської Федерації.

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З вересня цього року зловмисник збирав та передавав своїм кураторам з російських спецслужб інформацію про місця дислокації, маршрути пересування, чисельність та озброєння сил антитерористичної операції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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