СБУ затримала біля Маріуполя інформатора бойовиків "ДНР" (відео)

Про це йдеться у повідомленні спецслужби.

Як зазначає СБУ, мешканець Мангуша був завербований до інформаційної мережі бойовиків представником Головного розвідувального управління Генштабу Російської Федерації.

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З вересня цього року зловмисник збирав та передавав своїм кураторам з російських спецслужб інформацію про місця дислокації, маршрути пересування, чисельність та озброєння сил антитерористичної операції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.