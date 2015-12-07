У Києві за мільйони продають призначені для воїнів АТО квартири - ЗМІ

Житловий комплекс збудовано на землі, яку Київрада виділила під будівництво житла міністерства внутрішніх справ, зокрема для бійців АТО.

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Про це йдеться у сюжет програми "Наші гроші". Повідомляється, що підстави для виділення землі чітко зазначені у стенограмі засідання Київради за 20 листопада 2014 року.

"До комісії надійшли листи замовника про зобов'язання використати збудовані житлові площі виключно для надання житла особовому складу (МВС - ред.), в тому числі і тих, хто приймає участь в АТО", - зазначив на засіданні голова земельної комісії Володимир Прокопів, і додав, що в гарантійному листі: "гарантують 100%-ву передачу цих житлових приміщень, які будуть збудовані, особовому складу, а також учасникам антитерористичної операції."

"Ми маємо гарантійного листа від замовника. Замовник - Міністерство внутрішніх справ - будує відомче житло для своїх працівників, які зараз беруть там участь", - заявив Прокопів, відхиливши пропозицію зафіксувати цей пункт у проекті рішення.

Підрядником будівництва МВС обрало ТОВ "Укрбуд девелопмент", що входить до державної корпорації "Укрбуд". Журналісти зазначають, що жодна квартира в комплексі бійцям АТО не припаде, бо "Укрбуд" вже продає квартири за ціною 1-2 мільйони гривень.

"В цьому будинку зараз нема взагалі акту про те, що квартири будуть передаватися воїнам АТО", - повідомили журналістів у відділі продажів "Укрбуду".

Журналісти представилися покупцями та попросили прокоментувати повідомлення про те, що усі квартири отримають бійці АТО.

"Про передачу в даному будинку, там ніякого нема офіційного листа. … Ми пробували знайти цей лист, листа такого нема. Це було як інформація до відома. І не більше. В даному будинку зараз нема взагалі акту про те, що квартири будуть передаватися воїнам АТО", - каже співробітник відділу продажів Надія Рибакова

Депутат Київради Олександр Вовченко зазначає, що ситуація з продажем квартир у будинках, які мали бути "відомчими" - розповсюджена.

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"Сотні гектарів землі передавались МО, ГПУ, СБУ під будівництво начебто для співробітників під відомчі квартири, але завжди пару квартир може комусь і передадуть, але прибутки осідають у кишенях керівників даних відомств, генералів, а звичайні працівники стоять в чергах, нічого не отримують", - каже Вовченко.

Відзначається, що ще один житловий комплекс - "Переможець", на Воскресенській, 2-А у Києві - "Укрбуд" зводить на землі з самовільно зміненим цільовим призначенням. Цільове призначення ділянки Київрада не змінювала і не збирається. Навпаки, готується рішення про відмову в зміні цільового призначення цієї ділянки.

"Саме за цим питанням в цьому скликанні Київської міської ради підготовлений проект рішення про відмову даній компанії в зміні цільового призначення. Я думаю, незабаром таке рішення буде прийнято.", - зазначив секретар Київради, а в минулому - голова земельної комісії Володимир Прокопів.

За інформацією журналістів, корпорація "Укрбуд" - структура, до якої входять десятки фірм. Її керівник - Максим Микитась - пройшов в Київраду минулого скликання по списках "Удару" 21-им номером.

Декларується, що "Укрбуд" - корпорація державна. Але відсоток держави там насправді мізерний. Основні фірми, які виступають забудовниками, інвесторами, девелоперами - приватні. Так, ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд інвест" має кінцевих власників Крісту Панайота (Кіпр), Джанкарло Еспеджо (Беліз), Хорсе Кастільйо (Беліз). Ці люди також реєструвалися власниками до сотні інших фірм.

Інша компанія ТОВ "Укрбуд девелопмент" має кінцевими власниками того ж Джанкарло Еспеджо та Хорхе Кастільйо з Белізу.

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Також у структурі "Укрбуду" спостерігається присутність людей та структур Анатолія Войцеховського. Зокрема, співвласником і підписантом в ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд інвест" є Анатолій Магаліч. Він же значився директором "Укоінвестбуд" Анатолія Войцеховського. Компанією "Укрбуд девеломпент" раніше володіло ТОВ "Олімпбуд", співвласниками якої значилися Анатолій та Олександр Войцеховські.