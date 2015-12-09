Суд виніс вирок двом тітушкам-азербайджанцям за злочини проти учасників Майдану

Про це повідомляє управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

«Вироком Оболонського районного суду міста Києва до 4 років позбавлення волі і до 4 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки відповідно засуджено двох громадян Республіки Азербайджан», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ці громадяни Азербайджану «вчинили низку злочинів проти учасників Революції гідності, а саме: хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України), грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого (ч. 2 ст. 186 КК), викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК) і погроза вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України)».

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За даними ГПУ, зазначені громадяни в січні 2014 року в складі групи осіб скоїли хуліганський напад на громадянина, завдавши йому тілесних ушкоджень, після чого відкрито заволоділи його особистим майном.

Надалі, як повідомляє відомство, вони взяли активну участь у викраденні і незаконному позбавленні волі ще одного учасника мирних акцій протесту, якого близько 2 годин, застосовуючи насильство і погрози вбивством, утримували проти його волі і вимагали від нього зізнань про діяльність Автомайдану.

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Досудове розслідування і процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювалося Генпрокуратурою.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook правозахисник Павло Дикань, мова йде про харківських "тітушок" з "Оплоту".

Зокрема, за його словами, 4 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки отримав Раміль Ісламлі, а Азіз Тагіров - 4 роки в'язниці, 40 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди одному потерпілому, 10 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди та 1,5 тисячі гривень матеріальної шкоди другому потерпілому (солідарно з Ісламлі).