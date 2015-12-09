Transparency International назвала найбільш корумповані сфери діяльності в Україні

Міжнародна мережа Transparency International оприлюднили дослідження, згідно з яким найбільш корумпованими в Україні є освіта, медицина і система приватизації землі.

Про це УНІАН повідомили у Transparency International.

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Згідно з опитуванням громадян, що проводилося протягом листопада експертами неурядової організації Transparency International Україна спільно з «Укрпоштою», складено ТОП-10 найболючіших проблем у суспільстві.

«Перше місце посідає корупція у навчальних закладах (викладачі продовжують вимагати хабарі у студентів, в садочках і школах – побори на ремонти ті інші «необхідні заходи». Далі йдуть корупційні прояви під час оформлення документів на землю (під час приватизації та виділення земельних ділянок), благодійні внески в лікарнях, стягування плати за безкоштовні послуги», - йдеться у повідомленні.

Наступну сходину, згідно опитувань, посідає корупція під час призову у військкоматах (відсутність єдиного електронного реєстру призовників дозволяє продавати «справи») та зайві платежі при оформленні закордонних паспортів.

«Корупція в житлово-комунальній сфері (зокрема, при підключенні автономного опалення), корупція в судах, правоохоронних органах (зокрема, нарікання на непрозорість переатестації правоохоронців та прокурорів), при перетині кордону в зоні АТО (хабарі за вантажі та позачерговий проїзд), а також в податковій сфері, на митниці», - зазначено у висновках досліджень.

З приводу кожної позиції у «рейтингу корупції» громадські антикорупціонери надіслали офіційне звернення до відповідного органу влади з вимогою розслідувати конкретні проблеми, називаючи їх, але не розголошуючи імена інформаторів.

Так, за даними Transparency International, «листи щастя» отримають: Міністерство освіти, Держгеокадастр, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство оборони, Міністр внутрішніх справ, Мінрегіонбуд, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Державна фіскальна служба.

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Transparency International (ТІ) оприлюднила результати дослідження корупції у сфері оборони, в якому констатувала, що Україна є державою з дуже високим ризиком корупції у сфері оборони.

Директор TІ з питань оборони та безпеки Катрін Діксон заявила, що Україна наразі знаходиться в критичній точці.

У зв’язку з цим ТІ закликала провести незалежний моніторинг небюджетних витрат Міністерства оборони.