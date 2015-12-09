Жителю Києва загрожує 12 років за напад на хлібний кіоск заради батона

У Дарницькому районі Києва чоловік напав на кіоск із хлібобулочними виробами, вимагаючи дати йому батон. Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.

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"До правоохоронців Дарницького управління поліції звернулася працівниця кіоску з продажу хлібобулочних виробів. Жінка повідомила, що у приміщення увірвався чоловік, погрожував ножем і фізичною розправою, вимагав дати йому київський батон", - йдеться у повідомленні.

За дві години працівники поліції помітили молодика, схожого за прикметами на нападника. Свої дії чоловік пояснює тим, що у нього не було грошей для придбання батона.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нападникові загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.