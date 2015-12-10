Відео з українським військовим, який заряджає автомат за 30 секунд, підірвало арабський інтернет

Цей ролик набрав за 2 місяці вже понад 5,5 млн переглядів лише на Facebook, передає bykvu.com.

На відео показано, як людина в камуфляжі висипає патрони в найбільше поглиблення подавача, викладає їх в ряд у продовгуватий "канал", а потім одним рухом заганяє снаряди в прикріплений до каналу магазин автомата.

#شاهد| اختراع أوكراني لمنظومة خشبية لتعمير مخزن بندقية "كلاشينكوف" بحركة واحدةتابعونا عبر الانستغرام instagram.com/shehabagency Posted by Shehab News Agency on Saturday, September 26, 2015

Схожий на тацю з поглибленнями пристрій має офіційну назву "подавач".

Такий спосіб заряджання зброї дійсно прискорює стандартний процес, коли кожен патрон доводиться заганяти в магазин окремо, заштовхнувши його пальцем.