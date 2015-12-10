Відео з українським військовим, який заряджає автомат за 30 секунд, підірвало арабський інтернет
04:07, 10 грудня 2015Суспільство
9027 0
Арабський блогер виклав у Facebook відео, на якому український військовий завдяки простому винаходу за 30 секунд заряджає автомат.
Такий спосіб заряджання зброї дійсно прискорює стандартний процес / podavach.com.ua
Цей ролик набрав за 2 місяці вже понад 5,5 млн переглядів лише на Facebook, передає bykvu.com.
На відео показано, як людина в камуфляжі висипає патрони в найбільше поглиблення подавача, викладає їх в ряд у продовгуватий "канал", а потім одним рухом заганяє снаряди в прикріплений до каналу магазин автомата.
#شاهد| اختراع أوكراني لمنظومة خشبية لتعمير مخزن بندقية "كلاشينكوف" بحركة واحدةتابعونا عبر الانستغرام instagram.com/shehabagencyPosted by Shehab News Agency on Saturday, September 26, 2015
Схожий на тацю з поглибленнями пристрій має офіційну назву "подавач".
Такий спосіб заряджання зброї дійсно прискорює стандартний процес, коли кожен патрон доводиться заганяти в магазин окремо, заштовхнувши його пальцем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter