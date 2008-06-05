Кабмін запускає до морських портів приватний бізнес

Кабінет міністрів сьогодні на своєму засіданні схвалив Стратегію розвитку морських портів України на період до 2015 року.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів.

Коментуючи прийнятий документ, міністр транспорту і зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ зазначив, що „схвалення Стратегії розвитку морських портів на період до 2015 року передбачає зміну системи управління портами та поліпшення їхньої безпеки”. За його словами, дане розпорядження уряду створює доступ приватного бізнесу до наших портів, залишаючи в державному управлінні акваторію, землю, портову інфраструктуру. „При цьому в українських портах відкривається можливість оренди, концесії, викупу та приватної діяльності. Таким чином ми запускаємо в порти приватний бізнес”, - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Залучення приватного капіталу у сферу портового господарства України підвищить економічний розвиток портових міст, сприятиме створенню нових робочих місць, підвищить рівень заробітної плати працівників портів та рівень безпеки судноплавства.