Лівія зацікавлена будувати в Україні НПЗ

ВАТ «Укртранснафта» і представники інвестиційного фонду «Лівія-Африка» і компанії Tamoil Group на виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Лівії, провели зустріч з метою обговорення проекту будівництва в Україні нового сучасного нафтопереробного заводу з глибокої переробки легкої нафти.

Про це УНІАН повідомили в службі по зв`язках з громадськістю ВАТ «Укртранснафта».

У повідомленні наголошується, що в ході зустрічі ВАТ «Укртранснафта» презентувала маркетингове дослідження щодо будівництва в Україні нового НПЗ, розроблене на замовлення товариства компанією Mott MacDonald. Результати цього дослідження показали перспективність і доцільність реалізації даного проекту.

Під час обговорення маркетингового дослідження лівійська сторона висловила зацікавленість у проекті будівництва нового НПЗ в Україні.

Сторони домовилися, що після вивчення матеріалів дослідження чергову зустріч буде проведено на базі МНТ «Южний» у м. Южний Одеська область) найближчим часом для визначення формату співпраці і кроків для подальшої співпраці.

Довідка УНІАН. Під час Міжнародного енергетичного форуму, який відбувся в Києві 22 травня 2008 року в рамках Саміту з питань енергетичної безпеки, компанія Mott MacDonald презентувала маркетингове дослідження щодо будівництва нового НПЗ в Україні.

На думку експертів компанії Mott MacDonald, враховуючи ринкове становище і політичний клімат, для реалізації проекту будівництва нового НПЗ в України настав найбільш сприятливий час.

Передбачається, що новий НПЗ вироблятиме нафтопродукти за стандартом Євро-5, який почне діяти в ЄС у 2009 році. Це дасть змогу збільшити конкурентні позиції порівняно з існуючими НПЗ України, стати основою експорту до Європи і збільшити можливості щодо забезпеченню нафтопродуктами регіону.

Очікувані капіталовкладення в будівництво нового НПЗ складуть близько 3-4 млрд. доларів. Тривалість будівельних робіт - 3-5 років. Запропонована продуктивність НПЗ - 10,5 млн. тонн нафти за рік.